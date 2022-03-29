Іванка Трамп показала фото українських дітей, яким надіслала гуманітарну допомогу

Донька експрезидента США прозвітувала про гумдопомогу для українців.

Іванка Трамп опублікувала на своїй сторінці у Facebook світлини українських дітей, які отримали гуманітарну допомогу від США.

Донька експрезидента раніше повідомила про те, що вони передали їжу до Києва, Львова та Сум.

"Наші страви, надіслані з любов'ю та молитвами, прибувають до Києва", - написала Іванка.

Підписники Трамп подякували їй та її родині за допомогу Україні:

"Молюся за весь український народ. Іванко, ти і твоя сім'я така турботлива і щедра! Хай Бог благословить тебе і твою родину", "Хай Бог благословить вас і вашу родину за допомогу тим, хто страждає в Україні", "Мої молитви за всіх там і дякую за тим, хто допомагає людям", "Дякую за вашу доброту і відданість. Нехай Бог благословить вас і всіх людей, які потребують допомоги, молюся, щоб це закінчилося, і щоб Бог дав їм перемогу в кінці кінців. Нехай Бог буде з усіма вами", "У вас неймовірне серце, Іванко, та у вашої родини. Дякуємо, що допомагаєте українському народу!"

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