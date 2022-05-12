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Іванка Трамп показала гуманітарну допомогу з медтоварами, яку відправили до України

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Іванка Трамп показала гуманітарну допомогу з медтоварами, яку відправили до України

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Донька експрезидента США прозвітувала про медичну гумдопомогу для українців.

Іванка Трамп, як і багато інших політичних діячів, активно підтримує Україну, яка захищає свої землі від російсього загарбника.

Донька експрезидента США раніше показувала фотозвіт гуманітарної допомоги для українських сімей, яку вона відправляла в Україну.

Цього разу Трамп розповіла, що до неї звернувся уряд Польщі з проханням допомогти їм доставити медичні товари в Україну. Іванка з радістю відгукнулася.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

"Мені приємно, що польський уряд звернувся до мене з проханням допомогти у відправці терміново необхідних медичних товарів в Україну через Польщу. Ми закупили достатньо ліків, обладнання та медичних матеріалів, щоб заповнити понад п’ять вантажних літаків C-130 Hercules! Дякуємо за наполегливу роботу та великі серця всім нашим партнерам у цій роботі", - написала Іванка на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаэмо, раныше Трамп показала фото українських дітей, яким надіслала гуманітарну допомогу.

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