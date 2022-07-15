Іванка Трамп показала рідкісні архівні знімки з покійною матір'ю

Іванка Трамп в Instagram Stories опублікувала зворушливі архівні знімки зі своєю матір'ю Іваною, яка померла вчора, 14 липня. Жінку знайшли мертвою у її домі в Мангеттені. Причину смерті Івани родина Трампів не розголошувала. Але газета New York Post, посилаючись на власні джерела у поліції, повідомила, що у жінки зупинилося серце.

Іванка Трамп з мамою Іваною / Фото: Instagram Іванки Трамп

Івана Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка переживає гірку втрату, адже була дуже близькою з мамою.

Фото: Instagram Іванки Трамп

Фото: Instagram Іванки Трамп

Дональд, Івана та Іванка Трампи / Фото: Instagram Іванки Трамп

На світлинах помітно, як Іванка дуже схожа на свою маму.

Іванка Трамп з мамою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Фото: Instagram Іванки Трамп

Фото: Instagram Іванки Трамп

Фото: Instagram Іванки Трамп

"З розбитим серцем через смерть моєї матері. Мама була геніальною, чарівною, пристрасною та безбожно смішною. У кожному своєму вчинку вона демонструвала силу, наполегливість і рішучість. Вона жила повним життям — ніколи не втрачала можливості посміятися й потанцювати.

Я буду сумувати за нею завжди і завжди зберігатиму пам’ять про неї в наших серцях", - написала Іванка в Instagram.

"Наша мати була неймовірною жінкою: впливовою бізнесвумен, спортсменкою світового класу, яскравою красунею, дбайливою матір'ю та другом. Івана Трамп мала здатність виживати. Вона втекла від комунізму та стала частиною цієї країни. Вона навчила своїх дітей витримки та стійкості, співчуття та рішучості. Її дуже не вистачатиме її матері, трьом дітям та десятьом онукам", - йдеться у заяві родини Трамп.

Нагадаємо, стало відомо, як провела останні години перед смертю колишня дружина Дональда Трампа.

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