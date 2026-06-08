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Іванка Трамп продемонструвала новий образ у сукні макраме і ковбойських чоботах
Донька президента США та бізнесвумен обожнює вихвалятися своїми луками перед фоловерами.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото свого нового кокетливого образу.
На світлинах бізнесвумен позувала у гарній чорній довгій сукні у стилі бохо.
Вбрання приталеного силуету на бретельках було створене у техніці макраме. Воно було прикрашене кольоровим орнаментом, мало вирізи по боках і довгу торочку на спідниці і стегнах.
Аутфіт Трамп доповнила чорними ковбойськими чоботами і довгими сережками. Волосся вона уклала в мʼякі локони і зробила макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Іванка Трамп у яскравій мінісукні похизувалася стрункими ногами.