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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

Іванка Трамп продемонструвала новий образ у сукні макраме і ковбойських чоботах

Донька президента США та бізнесвумен обожнює вихвалятися своїми луками перед фоловерами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото свого нового кокетливого образу.

На світлинах бізнесвумен позувала у гарній чорній довгій сукні у стилі бохо.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Вбрання приталеного силуету на бретельках було створене у техніці макраме. Воно було прикрашене кольоровим орнаментом, мало вирізи по боках і довгу торочку на спідниці і стегнах.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Трамп доповнила чорними ковбойськими чоботами і довгими сережками. Волосся вона уклала в мʼякі локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Іванка Трамп у яскравій мінісукні похизувалася стрункими ногами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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