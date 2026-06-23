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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Іванка Трамп сяяла у мінісукні з квітами на камерному весіллі свого старшого брата

Донька президента США поділилася серією раніше не опублікованих фотографій з весілля свого старшого брата Дональда Трампа-молодшого та його коханої Беттіни Андерсон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Добірка включала як романтичні моменти з самого весілля, але і світлини самої Іванки Іванки, якими вона привернула увагу, зокрема через і її яскравий та романтичний літній образ.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Жінка обрала лимонну коротку сукню-бюстьє від бренду LEO LIN з дуже вишуканим та помітним декором у вигляді квітів та листя, які займали центральне місце у образі і привертали всю увагу.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Також на фотографіях, на яких Іванка позувала у повний зріст, можна помітити, що лук вона доповнила босоніжками білого кольору з великими квітами від бренду Aquazzura. На світлині поряд з неї стоїть її 19-річна племінниця Кай Трамп — донька нареченого.

Іванка Трамп з племіннецею Кай Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з племіннецею Кай Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Інші діти Дональда трампа також були на камертному святі. На фото можна помітити Тіффані та Еріка Трампів.

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / © Instagram Іванки Трамп

Іванка, Дональд-молодший, Ерік, і Таффані Трампи, також на фото наречена Беттіна Андерсон / © Instagram Іванки Трамп

Іванка, Дональд-молодший, Ерік, і Таффані Трампи, також на фото наречена Беттіна Андерсон / © Instagram Іванки Трамп

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Instagram Іванки Трамп

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Instagram Іванки Трамп

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон одружилися у травні, спочатку у Флориді, а потім на камерній церемонії на острові перед найближчими родичами. Хоча на весіллі були присутні багато членів родини Трампів, Дональда Трампа серед гостей не було.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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