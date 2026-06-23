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Іванка Трамп сяяла у мінісукні з квітами на камерному весіллі свого старшого брата
Донька президента США поділилася серією раніше не опублікованих фотографій з весілля свого старшого брата Дональда Трампа-молодшого та його коханої Беттіни Андерсон.
Добірка включала як романтичні моменти з самого весілля, але і світлини самої Іванки Іванки, якими вона привернула увагу, зокрема через і її яскравий та романтичний літній образ.
Жінка обрала лимонну коротку сукню-бюстьє від бренду LEO LIN з дуже вишуканим та помітним декором у вигляді квітів та листя, які займали центральне місце у образі і привертали всю увагу.
Також на фотографіях, на яких Іванка позувала у повний зріст, можна помітити, що лук вона доповнила босоніжками білого кольору з великими квітами від бренду Aquazzura. На світлині поряд з неї стоїть її 19-річна племінниця Кай Трамп — донька нареченого.
Інші діти Дональда трампа також були на камертному святі. На фото можна помітити Тіффані та Еріка Трампів.
Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон одружилися у травні, спочатку у Флориді, а потім на камерній церемонії на острові перед найближчими родичами. Хоча на весіллі були присутні багато членів родини Трампів, Дональда Трампа серед гостей не було.