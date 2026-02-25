- Дата публікації
Іванка Трамп у костюмі з люрексом і туфлях-човниках з’явилася у Капітолії
Іванка підтримала батька-президента під час його звернення до Конгресу.
Іванка Трамп разом із іншими членами родини відвідала у Вашингтоні Капітолій, де в залі засідань Палати представників США із щорічним зверненням до Конгресу виступив її батько Дональд Трамп.
Для своєї появи Іванка обрала срібно-чорний костюм з люрексом, який складався з однобортного приталеного жакета без коміра і спідниці-олівця. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями-човниками і чорним лакованим клатчем.
Донька президента зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах.
У своєму Instagram Stories Іванка опублікувала знімки з рідними з сімейної вечері, на якій вони зібралися після виступу їхнього батька.
Нагадаємо, Іванка Трамп замилувала романтичними фото зі своїм чоловіком.