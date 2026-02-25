ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Іванка Трамп у костюмі з люрексом і туфлях-човниках з’явилася у Капітолії

Іванка підтримала батька-президента під час його звернення до Конгресу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп із рідними

Іванка Трамп із рідними / © Associated Press

Іванка Трамп разом із іншими членами родини відвідала у Вашингтоні Капітолій, де в залі засідань Палати представників США із щорічним зверненням до Конгресу виступив її батько Дональд Трамп.

Іванка, Беррон і Меланія Трампи / © Associated Press

Іванка, Беррон і Меланія Трампи / © Associated Press

Для своєї появи Іванка обрала срібно-чорний костюм з люрексом, який складався з однобортного приталеного жакета без коміра і спідниці-олівця. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями-човниками і чорним лакованим клатчем.

Іванка Трамп із сестрою і братами / © Associated Press

Іванка Трамп із сестрою і братами / © Associated Press

Донька президента зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах.

У своєму Instagram Stories Іванка опублікувала знімки з рідними з сімейної вечері, на якій вони зібралися після виступу їхнього батька.

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із рідними / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп замилувала романтичними фото зі своїм чоловіком.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie