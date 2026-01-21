- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Іванка Трамп у лаконічній сукні і сонцезахисних окулярах побувала з батьком-президентом на матчі з американського футболу
Іванка в образі total black відвідала спортивну гру.
Президент США Дональд Трамп і його донька Іванка Трамп відвідали гру Національного чемпіонату з американського футболу між командами «Маямі Харрікейнз» та «Індіана Хузієрз» на стадіоні «Хард Рок» у Маямі-Гарденс, штат Флорида.
Іванка з’явилася там у лаконічній чорній сукні з коміром-стійкою і короткими рукавами. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом.
У неї було ідеальне рівне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, годинник і каблучка на руці.
Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку й улюблену червону краватку.
