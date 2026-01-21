ТСН у соціальних мережах

Іванка Трамп у лаконічній сукні і сонцезахисних окулярах побувала з батьком-президентом на матчі з американського футболу

Іванка в образі total black відвідала спортивну гру.

Аліна Онопа
Дональд та Іванка Трампи

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його донька Іванка Трамп відвідали гру Національного чемпіонату з американського футболу між командами «Маямі Харрікейнз» та «Індіана Хузієрз» на стадіоні «Хард Рок» у Маямі-Гарденс, штат Флорида.

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Іванка з’явилася там у лаконічній чорній сукні з коміром-стійкою і короткими рукавами. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом.

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

У неї було ідеальне рівне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, годинник і каблучка на руці.

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку й улюблену червону краватку.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала знімки із святкування дня народження свого чоловіка.

