Дональд та Іванка Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його донька Іванка Трамп відвідали гру Національного чемпіонату з американського футболу між командами «Маямі Харрікейнз» та «Індіана Хузієрз» на стадіоні «Хард Рок» у Маямі-Гарденс, штат Флорида.

Іванка з’явилася там у лаконічній чорній сукні з коміром-стійкою і короткими рукавами. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом.

У неї було ідеальне рівне укладання, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, годинник і каблучка на руці.

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку й улюблену червону краватку.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала знімки із святкування дня народження свого чоловіка.