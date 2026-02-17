ТСН у соціальних мережах

Іванка Трамп замилувала романтичними знімками зі своїм чоловіком

Донька президент США привітала свого чоловіка з Днем закоханих серією спільних милих світлин.

Аліна Онопа
Іванка Трамп із чоловіком

Іванка Трамп із чоловіком / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп з нагоди Дня святого Валентина поділилася в Instagram серією романтичних знімків зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Всі фото вийшли дуже милими. Подружжя на них обіймається, цілується і має щасливий вигляд.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Світлини зроблені у різних час на заходах, під час подорожей чи відпочинку.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у лаконічній сукні і сонцезахисних окулярах побувала з батьком-президентом на матчі з американського футболу.

