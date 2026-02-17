- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 497
- Час на прочитання
- 1 хв
Іванка Трамп замилувала романтичними знімками зі своїм чоловіком
Донька президент США привітала свого чоловіка з Днем закоханих серією спільних милих світлин.
Іванка Трамп з нагоди Дня святого Валентина поділилася в Instagram серією романтичних знімків зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером.
Всі фото вийшли дуже милими. Подружжя на них обіймається, цілується і має щасливий вигляд.
Світлини зроблені у різних час на заходах, під час подорожей чи відпочинку.
Нагадаємо, Іванка Трамп у лаконічній сукні і сонцезахисних окулярах побувала з батьком-президентом на матчі з американського футболу.