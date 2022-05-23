Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями у Польщі

Донька експрезидента США побувала у Кракові та Варшаві, де підтримала українців.

Іванка Трамп приїхала до Польщі, де зустрілася із українськими родинами, які втекли від війни. Вона поспілкувалася з дорослими та дітьми і висловила їм свою підтримку.

Знімки Трамп виклала в Instagram.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка пригощала маленьких українців їжею, грала з дітьми в ігри і, навіть, заграла на гітарі разом із дівчинкою з України.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька експрезидента також подякувала польським активістам і релігійним лідерам за те, що вони надали прихисток українцям.

"Було приємно провести останні кілька днів у Кракові та Варшаві, щоб зустрітися з українськими та польськими релігійними лідерами, які виявили стільки співчуття та любові до українських сімей, які цього потребують", - написала Іванка.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Ще Трамп виклала відео, де показано страшні кадри зруйнованих будинків, а також людей, які отримують гуманітарну допомогу, яку передали з Польщі. Відео супроводжує українська пісня-молитва "Боже, Україну збережи".

"Я вдячна за неймовірних провідників української церкви, яких я зустріла у Польщі минулого тижня, а також за їхню мужність і співчуття, які допомагали принести 1 мільйон їжі сім’ям, які потребують, по всій Україні в березні", - написала Трамп.

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