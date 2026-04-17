Іванка — в елегантній сукні, Тіффані — в асиметричному боді: сестри Трамп на спортивному турнірі
Доньки Дональда Трампа побували на спортивних змаганнях у Маямі.
Доньки президента США Дональда Трампа — Іванка і Тіффані — були присутні на турнірі зі змішаних єдиноборств у Касея-центрі в Маямі. Фотографи зазнімкували, як вони спілкувалися зі своїм батьком-президентом.
Іванка була одягнена в елегантну чорну сукню з відворотом зверху і відкритими плечима. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс, золотий чокер на шиї, золоті браслет і каблучки на руках. У руках жінка тримала клатч із золотою фурнітурою.
Поруч з Іванкою стояла її донька Арабелла, яка мала гарний вигляд у чорному жакеті приталеного силуету і в золотих прикрасах.
На Тіффані було чорне асиметричне боді з одним рукавом, прикрашене золотою брошкою, яке вона скомбінувала з чорними штанями. Вона також зробила укладання з локонами, вечірній макіяж і завершила лук прикрасами з камінням.
Тіфф прийшла на івент разом зі своїм чоловіком Майклом Булосом.
Нагадаємо, на турнірі у Маямі побувала також онука Трампа — Кай Трамп.