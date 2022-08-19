Із 2-річним онуком за руку: фотографи зазнімкували, як Джо Байден повернувся з відпустки

Президент США з сім'єю приїхав до Вашингтона.

Джо Байден повернувся до Вашингтону після своєї відпустки на острові Кіава, штат Південна Кароліна.

Фотографи зазнімкували, як президент виходив із приватного літака на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Разом із ним був його син Гантер Байден, невістка Мелісса Коен і 2-річний онук Бо Байден.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Дуже милі вийшли знімки, де Байден бере за руку онука, щоб спуститися з літака. Хлопчик був одягнений у червону футболку з написом USA soccer і чорні шорти.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент віддав перевагу класичному темно-синьому костюму, білій сорочці і синьо-білій краватці у смужку.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Меліссі була трикотажна чорна сукня, а на Гантері – чорний піджак, темна сорочка і джинси.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США залишилася у Південній Кароліні, оскільки у вона підхопила коронавірус. Джилл повернеться до Білого дому після отримання двох негативних результатів тесту на коронавірус.

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