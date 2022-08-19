Із 2-річним онуком за руку: фотографи зазнімкували, як Джо Байден повернувся з відпустки

Президент США з сім'єю приїхав до Вашингтона.
Джо Байден повернувся до Вашингтону після своєї відпустки на острові Кіава, штат Південна Кароліна.
Фотографи зазнімкували, як президент виходив із приватного літака на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Разом із ним був його син Гантер Байден, невістка Мелісса Коен і 2-річний онук Бо Байден.
Дуже милі вийшли знімки, де Байден бере за руку онука, щоб спуститися з літака. Хлопчик був одягнений у червону футболку з написом USA soccer і чорні шорти.
Президент віддав перевагу класичному темно-синьому костюму, білій сорочці і синьо-білій краватці у смужку.
На Меліссі була трикотажна чорна сукня, а на Гантері – чорний піджак, темна сорочка і джинси.
Перша леді США залишилася у Південній Кароліні, оскільки у вона підхопила коронавірус. Джилл повернеться до Білого дому після отримання двох негативних результатів тесту на коронавірус.
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