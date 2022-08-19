Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Із 2-річним онуком за руку: фотографи зазнімкували, як Джо Байден повернувся з відпустки

Дата публікації
Перегляди
436
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Із 2-річним онуком за руку: фотографи зазнімкували, як Джо Байден повернувся з відпустки

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США з сім'єю приїхав до Вашингтона.

Джо Байден повернувся до Вашингтону після своєї відпустки на острові Кіава, штат Південна Кароліна.

Фотографи зазнімкували, як президент виходив із приватного літака на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Разом із ним був його син Гантер Байден, невістка Мелісса Коен і 2-річний онук Бо Байден.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Дуже милі вийшли знімки, де Байден бере за руку онука, щоб спуститися з літака. Хлопчик був одягнений у червону футболку з написом USA soccer і чорні шорти.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент віддав перевагу класичному темно-синьому костюму, білій сорочці і синьо-білій краватці у смужку.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

На Меліссі була трикотажна чорна сукня, а на Гантері – чорний піджак, темна сорочка і джинси.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США залишилася у Південній Кароліні, оскільки у вона підхопила коронавірус. Джилл повернеться до Білого дому після отримання двох негативних результатів тесту на коронавірус.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація