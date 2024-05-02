Із блискучою краваткою-бантом і червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії зустрілася з королем

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала сьогодні, 2 травня, у своїй резиденції палацо Кіджі у Римі короля Йорданії Абдалла II.

Прем’єрка обрала для свого образу діловий чорний костюм, який складався з жакета і штанів зі стрілками, білу сорочку і чорну блискучу краватку-бант.

Джорджа Мелоні і король Йорданії Абдалла II / Фото: Getty Images

Аутфіт Мелоні доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках, лаконічними сережками, золотим браслетом і каблучкою у вигляді квітки з камінням. Джорджа зробила зачіску з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і червоний манікюр.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з журналістами з'явилася у бежевому вельветовому жакеті і топі молочного відтінку.

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