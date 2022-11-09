Із червоним манікюром і в блузці з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Прессекретарка президента США Джо Байдена – Карін Жан-П’єр - виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі.

Цього разу Карін обрала для свого ділового образу білу плісовану блузку з V-подібним вирізом і червоний костюм, який складався із жакету і спідниці-олівця.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із золотисто-персиковими тінями на повіках і рожевою помадою на губах. У вухах у неї були її улюблені золоті сережки-цвяшки з діамантами, на шиї – делікатний ланцюжок з кулоном, а на руці – браслет і каблучка.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр вийшла до журналістів у яскравій рожеівій сукні-футлярі, яка дуже їй пасувала.

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