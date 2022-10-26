З елегантними сережками і в сукні з флористичним принтом: новий вихід японської імператриці Масако

Імператриця Японії з чоловіком приїхали з робочим візитом до префектури Окінава.

Японський імператор Нарухіто і його дружина, імператриця Масако, відвідали Центр розвитку ремісничої промисловості в Томігусуку, префектура Окінава.

Там імператриця з'явилася у чорній сукні міді з флористичним кольоровим принтом і чорному жакеті без коміра. Образ Її Величність доповнила чорним клатчем і чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. Волосся вона зібрала ззаду, зробила макіяж із чорними стрілками на повіках і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді квіток.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператор Нарухіто був одягнений у сіру сорочку з принтом і короткими рукавами, яка була випущена, чорних штанях і туфлях. На обличчя вони одягли білі захисні маски.

Нагадаємо, минулого разу Масако у вбранні кольору діжонської гірчиці з'явилася на церемонії відкриття мистецьких і культурних фестивалів.

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