Із елегантною зачіскою і брошкою у вигляді журавля: Олена Зеленська у діловому образі з'явилася на заході у Києві

Олена Зеленська взяла участь у нараді, на якій обговорювали тему реалізації Стратегії реформи шкільного харчування, яку Кабінет Міністрів затвердив наприкінці жовтня.

Світлини і відео із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"З навчанням пов’язана безліч цілком обґрунтованих тривог. І тому реформа харчування, яку Україна продовжує попри війну, – це та справді гарна новина, яка потрібна батькам. Щоб вони бачили розвиток і розуміли, що про їхніх дітей дбають. Щоб чули від дітей удома, що було нового, хорошого, смачного у школі. Щоб не сумнівалися: у держави є ресурс і бажання не просто виживати, а розвиватися.

Мами, які мусили поїхати з дітьми за кордон і зараз думають, чи повертатися. Будьмо чесними: саме діти, їхня безпека та якість життя є ключовими в ухваленні цього рішення. І реформа в освіті – додатковий стимул повернутися додому, бо це знову ж таки – показник розвитку країни заради дітей", – написала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала у діловому чорному костюмі, білій сорочці і чорних туфлях на шпильках.

Олена зробила елегантну зачіску, зібравши волосся ззаду у низький пучок, і макіяж у ніжних відтінках. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими сержекми, а до жакету прикріпила цікаву брошку у вигляді журавля, виконаного у стилі орігамі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті на затин і з сережками-хрестиками взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі.

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