Із фірмовою косою і у вбранні з лакованими вставками: Юлія Тимошенко з'явилася в ефірі національного телемарафону

Народна депутатка у діловому образі постала у новинах через відеозв'язок.

Юлія Тимошенко взяла участь в ефірі національного телемарафону. Вона включилася з Одеси. Нардепка розповіла про атаку на інфраструктуру в Одесі і про ситуацію в місті.

У кадрі політикиня постала у діловому образі в класичних кольорах. На ній була біла сорочка і чорне вбрання на блискавці із лакованими вставками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Володимирівна зробила свою фірмову косу, макіяж смокі айс і прикрасила вуха невеликими сережками-кільцями.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, у вересні Тимошенко на карколомних підборах і з букетом жовтих троянд прийшла до посольства Великої Британії.

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