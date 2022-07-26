Із глибоким смутком і в образі від українського бренду: Олена Зеленська з'явилася на обкладинці американського Vogue

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці диджитал-версії американського журналу Vogue.

Позувала перша леді перед об'єктивом відомої фотографині Енні Лейбовіц. Олена була одягнена у світлу сорочку з короткою торочкою, чорні штани і чорні черевики. Акуратне укладання, максимально природний макіяж і глибокий смуток на обличчі - такою перша леді постала на обкладинці.

Світлини опублікували в офіційному аккаунті Vogue в Instagram.

"В міру того, як війна в Україні вступає в нову критичну фазу, перша леді країни Олена Зеленська стала ключовою гравчинею - передовою дипломаткою та обличчям, яке символізує емоційні збитки своєї нації", - написали в дописі про Зеленську.

У фотосесії перша леді приміряла стильні вбрання від українських брендів Poustovit, The Coat, Kachorovska, Bettter, Hvoya, Six.

Показали і бекстейдж знімань, де з'явилася Лейбовіц.

Стаття про Олену отримала назву "Портрет хоробрості: перша леді України Олена Зеленська".

В інтерв'ю вона разом із чоловіком Володимиром Зеленським розповіла про їхнє знайомство, стосунки під час війни, вплив повномасштабного вторгнення Росії на їхнє життя і про плани на майбутнє.

"Це були найжахливіші місяці в моєму житті та в житті кожного українця. Відверто кажучи, я не думаю, що хтось знає про те, як ми впоралися емоційно. Ми з нетерпінням чекаємо на перемогу. Ми не сумніваємося, що переможемо. І це те, що тримає нас далі", - зазначила перша леді.

Олена пригадала перші тижні війни і що вона тоді відчувала.

"Перші тижні після початку війни ми були просто шоковані. Після Бучі ми зрозуміли, що це війна, яка має на меті всіх нас знищити. Війна на винищення", - зауважила дружина президента.

Під час розмови Зеленський зізнався, що Олена для нього не лише його кохання, а й найкраща подруга і прекрасна мати.

"Звичайно, вона моє кохання. Але вона також і моя найкраща подруга. Вона також патріотка і дуже любить Україну. Це правда. І вона чудова мати", - сказав Володимир.

Нагадаємо, президентське подружжя Зеленських дало інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану в ефірі Talk TV, яке відбулося у Києві. Вони розповіли про те, як змінилися їхні стосунки від початку війни.

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