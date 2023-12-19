З гарними локонами і червоною помадою: прем’єр-міністерка Італії на політичному фестивалі

Джорджа Мелоні обрала для свого виходу діловий лук у класичних кольорах.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у щорічному політичному фестивалі "Атреджу" в Римі. Там її сфотографували разом із британським колегою Ріші Сунаком, який прибув на захід.

Джорджа Мелоні і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Прем'єрка обрала для своєї появи діловий образ у класичних кольорах. На ній був чорний оксамитовий жакет, біла блузка і чорні штани-палацо.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Особливу увагу Джорджа приділила аксесуарам. На шиї у неї був довгий золотистий ланцюжок, а на руках – різнокольорові браслети та золота каблучка з камінням.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж із золотисто-димчастими тінями і завершила лук червоним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на Європейському саміті у Гранаді з'явилася в подовженому жакеті бірюзового кольору і чорних штанях.

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