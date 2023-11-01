Із крилами і німбом із пір'ям: прессекретарка Байдена в образі янгола почитала дітям книжку

Карін Жан-П’єр взяла участь у святкуванні Геловіна у Білому домі.

У Білому домі відбулося традиційне святкування Геловіну, на яке запросили дітей. Захід відвідала і прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Карін прочитала дітям на південній галявині Білого дому історію із книжки.

Для святкування прессекретарка обрала образ янгола. Вона була одягнена у білу блузку з драпуванням і короткими рукавами та у ніжно-рожеві штани. Свій лук Жан-П’єр доповнила білими крилами, німбом із пір'ям, перлинними прикрасами, браслетом і годинником.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Прессекретарка взула молочні еспадрильї на танкетці і з коричневими ремінцями.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден під час святкування Геловіна пригощали дітей солодощами. Перша леді приємно здивувала своєю появою в образі кішки.

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