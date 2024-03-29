Із локонами, прикрасами і червоним манікюром: прем’єр-міністерка Італії на діловій зустрічі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала з дводенним робочим візитом Ліван. Вона зустрілася зі своїм ліванським колегою Наджибом Мікаті. Зустрічі відбулася в урядовому палаці у Бейруті.

Політикиня з'явилася там у ділововму чорному костюмі зі штанами-палацо і білій блузці. Вбрання Мелоні скомбінувала з чорними замшевими ботильйонами на шпильках.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Аутфіт Джорджа доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і червоним манікюром. Вуха вона прикрасила елегантними сережками у вигляді сніжинок із камінням, руки – каблучкою з діамантами і безліччю браслетів.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті ЄС у Брюсселі з'явилася у чорному двобортному жакеті, білому топі і чорних штанях.

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