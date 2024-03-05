З новим кулоном і в блузці з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр, напевно, набридли вбрання яскравих відтінків, тож вона обрала класичні кольори.
Після кількох яскравих появ на роботі прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр вирішила одягнути вбрання у класичних кольорах – чорному й білому.
На брифінгу у Вашингтоні вона постала в чорному жакеті з одним ґудзиком, чорних штанях і білій блузці з V-подібним вирізом.
Свій діловий образ Карін доповнила замшевими чоботами на підборах, у які заправила штани.
Жан-П'єр поповнила свою колекцію аксесуарів – на шиї у неї з'явився бірюзово-срібний кулон на золотому ланцюжку. Вуха вона прикрасила золотими сережками з діамантами.
Прессекретарка, як завжди, зробила укладання з кучерями і макіяж із персиково-чорними тінями та олівцем.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на брифінг у костюмі кольору Апероль.
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