Із новим макіяжем і в пудровій сукні з плямами: прессекретарка Байдена на церемонії

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала 10-ту щорічну церемонію вручення нагород за правду, яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Для такої події жінка обрала вечірню пудрову асиметричну сукню максі з драпуванням. Вбрання дуже личило Карін, але загальну картину зіпсувала тканина сукні, на якій були помітні дивні плями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Аутфіт прессекретарка доповнила чорними замшевими ботильйонами. У неї була об'ємна зачіска з локонами, елегантні сережки, срібний і золотий браслети.

Жан-П’єр новим макіяжем, із яким ми її ще не бачили. Повіки вона нафарбувала пудрово-рожевими тінями, використала туш із подовжувальним ефектом і нанесла на губи помаду цегляного відтінку.

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у пом'ятому жакеті оверсайз.

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