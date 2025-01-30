Із новою зачіскою і символічною брошкою-півником: Олена Зеленська відвідала навчальний заклад

Перша леді свій діловий чорно-білий лук доповнила символічниим аксесуаром від українського бренду.
Олена Зеленська відвідала Дніпровський ліцей МВС, де поспілкувалася з його викладачами, учнями та ученицями.
"Побувала сьогодні в цьому закладі, де мала честь подякувати працівникам і за бойову службу, і за таку потрібну нині суспільству роботу. Бо вона ж не лише про фактичне навчання – вона й про плекання безбар’єрного середовища повсюдно, для кожного", – написала перша леді у дописі в Instagram.
Там Зеленська з'явилася у білій сорочці і діловому чорному костюмі, який складався з жакета і штанів-палацо. Вбрання вона доповнила чорним взуттям.
До лацкану жакета дружина президента прикріпила символічну брошку у вигляді глечика-півника від українського бренду GUNIA Project.
В Олени був ніжний макіяж, нова гарна зачіска з випущеними спереду пасмами і золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Олена Зеленська у шовковій сорочці і з гороховою хусткою-паше зустрілася з президенткою Молдови.
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