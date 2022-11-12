Із оголеним животом: Іванка Трамп у вбранні коралового кольору з'явилася на весіллі сестри

Сьогодні, 12 листопада, молодша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп виходить заміж за 25-річного ліванського мільярдера Майкла Булоса. Весілля влаштували у розкішній резиденції Трампа - Мар-а-Лаго у Флориді, на яке запросили понад 250 гостей.

На весілля Тіффані приїхала і її старша сестра Іванка Трамп із родиною – чоловіком Джаредом Кушнером і дітьми – Арабеллою, Теодором і Джозефом. Іванка опублікувала в Instagram знімки з події.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Готові святкувати @tiffanytrump і @michaelboulos!" – написала Іванка.

Трамп мала розкішний образ. На ній був костюм коралового кольору, прикрашений камінням і перлами. Вбрання складалося з кроптопу з американською пройомою, який оголював її плаский живіт, і спідниці міді.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила туфлями кольору металік. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.

Кушнер одягнув класичний чорний костюм, білу сорочку і сіру краватку. Сини також були у чорних костюмах і картатих краватках, а на доньці була чорна сукня.

Нагадаємо, на своє весілля Тіффані одягла білу сукню міді з камінням на талії.

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