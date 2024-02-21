З особливим браслетом і букетом квітів: Гілларі Клінтон на заході у Берліні

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни у ділововму аутфіті постала на Берлінале.

Гілларі Клінтон у межах 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю провела зустріч "Особливий вечір із секретарем Гілларі Клінтон" Фонду Cinema For Peace у Берліні.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Там вона постала у темно-синьому жакеті без коміра і з перламутровими ґудзиками, чорному джемпері і темно-синій штанях.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Гілларі зробила акуратне укладання і макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руку – золотою каблучкою та особливим браслетом-ланцюжком із мініатюрними знімками своїх онуків.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Після виступу Клінтон подарували гарний букет квітів.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу на Берлінале Гілларі Клінтон продемонструвала образ у червоному жакеті з прихованими ґудзиками та чорній спідниці з люрексу.

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