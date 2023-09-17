Із патріотичним кулоном і в жакеті з флористичною вишивкою: Олена Зеленська онлайн виступила на саміті

Перша леді звернулася до міжнародної спільноти. Вона закликала підтримати Україну у відбудові лікарень, будинків та наданні гуманітарної допомоги.

Олена Зеленська виступила онлайн на десятому Азійському саміті Інституту Мілкена. Це захід, на якому лідери бізнесу і політики обговорюють глобальні проблеми.

Перша леді зазначила, що війна Росії проти України – це глобальна проблема, адже її наслідки відображаються на всьому світі. Зеленська розповіла, що можна зробити, щоб зупинити тренд на агресію, який намагається нав’язати світу Росія. Приміром, можна долучитися до Формули миру, яку Україна запропонувала світу. Цей документ порушує широкий спектр питань, від протидії екоциду й відновлення продовольчої безпеки до запобігання подальшій ескалації та відновлення справедливості.

"Коли хтось каже "війна в Україні", ми кажемо: це війна в Європі та в глобальному світі у ХХІ столітті. Коли хтось каже "атака на Україну", ми уточнюємо: це напад на весь світовий порядок, на міжнародні домовленості, на права людини. Це означає, що не лише нас випробовує Росія – вона випробовує на міцність світ. Чи дозволить він напад однієї держави на іншу, бомбардування мирних міст, порушення основних прав і свобод? Чи стане це прецедентом, який повториться з кимось іншим?

Тому, коли хтось каже "Україна захищається", ми додаємо: Україна боронить ще й спільні для всіх вільних людей світу цінності – право не бути вбитим у власній країні, говорити рідною мовою, право жити й не боятися", – сказала перша леді.

На завершення Олена зазначила, що вірить в те, що глобальні кризи можна подолати лише разом.

Для свого виступу перша леді обрала діловий аутфіт. На ній був екстравагантний чорний жакет із білою вставкою, яка була прикрашена білою флористичною вишивкою.

На шиї у першої леді був патріотичний кулон у вигляді золотистого тризуба на ланцюжку від українського бренду Gunia Project, а у вухах – лаконічні сережки-смужки.

Олена завершила свій лук акуратним укладанням і макіяжем у ніжних відтінках.

Нагадаємо, Олена Зеленська на презентації проєкту "Адреса дитинства" з'явилася у сірому костюмі-трійці і білій сорочці.

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