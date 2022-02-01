Із пластиром на пальці та у сукні з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена на брифінгу

Джен Псакі продемонструвала новий аутфіт.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.
Цього разу рудоволоса красуня одягла темно-бірюзову сукню з V-подібним вирізом. Свій образ вона доповнила акуратним укладанням та макіяжем з пишними віями та кавовою помадою.
На великому пальці вона мала блакитний пластир із зображенням веселки. Мабуть, Джен поранилася.
Минулого разу Псакі постала перед журналістами у закритій сукні кольору індиго з довгими рукавами.
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