Із пластиром на пальці та у сукні з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена на брифінгу

Із пластиром на пальці та у сукні з V-подібним вирізом: прессекретарка Байдена на брифінгу

Джен Псакі продемонструвала новий аутфіт.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні.

Джен Псакі / Associated Press

Цього разу рудоволоса красуня одягла темно-бірюзову сукню з V-подібним вирізом. Свій образ вона доповнила акуратним укладанням та макіяжем з пишними віями та кавовою помадою.

Джен Псакі / Associated Press

На великому пальці вона мала блакитний пластир із зображенням веселки. Мабуть, Джен поранилася.

Джен Псакі / Associated Press

Минулого разу Псакі постала перед журналістами у закритій сукні кольору індиго з довгими рукавами.

Джен Псакі / Associated Press

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