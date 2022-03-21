Із птахами миру на грудях: дружина мера Києва Наталія Кличко підтримала Україну на заході у Берліні

Із птахами миру на грудях: дружина мера Києва Наталія Кличко підтримала Україну на заході у Берліні

Дружина мера Києва Наталія Кличко перебуває у Берліні та робить все, щоб допомагати Україні у ці складні воєнні часи.

Наталя одягнена в чорний світшот із зображенням руки свого чоловіка, в руці зображено двох птахів, що притулили дзьоби одне до одного. Захід під назвою "Звуки миру" був організований з метою вимагати припинення війни в Україні.

Наталія Кличко / Getty Images

"Звуки миру" — це рух на культурній сцені Німеччини, спрямований на просування ініціатив, спрямованих на припинення війни та надання гуманітарної допомоги.

Наталія Кличко / Getty Images

Наталія Кличко / Getty Images

Раніше Наталія Кличко виступила на мітингу у Німеччині. Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.

Наталія Кличко / Getty Images

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