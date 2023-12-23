Із пудровим коміром-шарфом та пікантним вирізом: прессекретарка Байдена на брифінгу у Вашингтоні

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

Жінка має чудове почуття стилю і щоразу ретельно продумує свій аутфіт, у якому з'являється на роботі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Цього разу Карін постала перед журналістами у темно-зеленому костюмі, який складався із жакета і штанів. Його вона доповнила пудровою блузкою з коміром-шарфом із драпуванням і довгими стрічками, які визирали з рукавів. У зоні декольте був пікантний виріз.

Жан-П’єр уклала свої фірмові кучері, зробила макіяж із мідно-персиковими тінями, прикрасила вуха золотими сережками з камінням і завершила лук червоним манікюром.

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у кораловій мінісукні і перлах.

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