Із російського реалітішоу "Холостяк" вирізали кадри з українкою через громадянську позицію

Дівчина зізналася, що керівництво російського каналу поставило їй умову.

Російський телеканал ТНТ вирізав із нового сезону реалітішоу "Холостяк" кадри з українською учасницею Еліною Крупською. Причиною цього стало те, що дівчина відмовилася виконати прохання керівництва телеканалу не висвітлювати війну в Україні. Дівчина продовжує показувати правду про російську агресію в Україні.

"Керівництво каналу поставило мені умову: або я мовчу про війну і забираю прапор із аватарки, або мене вирізають. Як бачите, вони пішли за російським кораблем. Вирізали, але повністю прибрати з ефіру не змогли. А шкода", — написала Еліна.

Нагадаємо, у новому сезоні російського "Холостяка" беруть участь два хлопці — бізнесмен Олександр Гранков та казахський блогер Дімаш Аділет.

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