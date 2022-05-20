Із саднами і кров'ю на обличчі: фіналістка "Холостяка" налякала фоловерів

Юлія Бельченко поділилася у соцмережі зворушливим відеороликом.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко – вчора, 19 травня, у День вишиванки опублікувала в Instagram відео, на якому вона з'явилася із саднами і кров'ю на обличчі. По щоці потекла сльоза. Одягнена дівчина у синьо-жовту футболку. Підписники злякалися, що сталося з Юлією?

Юлія Бельченко

Виявилося, що це був грим. Такий вигляд дівчини символізував понівечену Україну, яка потерпає від російських окупантів.

У ролику з'являються жахливі кадри війни. А потім Бельченко постає уже без садин, у гарній вишиванці і з вінком на голові. Відео супроводжує чуттєва пісня Насті Каменських про війну - "Я - Україна".

"Цього року День вишиванки сповнений смутку, але і наповнений надією. Вишиванка - символ єдності, який нагадує, що ми вільний, самобутній та нескорений народ! Одягайте свої вишиванки! Нехай весь світ бачить вишитий КОД НАШОЇ НАЦІЇ" – написала Юлія.

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