Із сережками-півниками і в жакеті з флористичною вишивкою: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Олена Зеленська у межах свого візиту до Португалії зустрілася з прем'єр-міністром країни - Антоніу Коштою. Навесні він відвідав деокуповану Київщину й побачив на власні очі наслідки російської окупації.

Перша леді подякувала прем'єру за військову підтримку і гуманітарну допомогу. Вони обговорили, як вимушені переселенці з України облаштовуються і живуть у португальських центрах допомоги.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Антоніу Кошта зазначив, що у Португалії для школярів із України створені всі умови для навчання і вивчення предметів української шкільної програми. А ще Португалія планує долучитися до відбудови шкіл та дитячих садків в Україні і обрала собі кілька об’єктів на Житомирщині.

"І віднедавна наші країни мають особливі спільні плани: як відомо вболівальникам, Україна, Португалія та Іспанія подали заявку на проведення чемпіонату світу з футболу. Це найкраще втілення нашої спільної віри в українську перемогу", - написала перша леді в Intagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у чорному топі і діловому чорному костюмі, який складався із прямих штанів і подовженого жакету з флористичною вишивкою з лімітованого дропу "Земле, квітни" українського бренду ALTER REBEL.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Волосся Олена зібрала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха улюбленими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у цьому чорному костюмі з флористичною вишивкою Олена з'являлася в ефірі програми телеканалу ABC Good Morning America.

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