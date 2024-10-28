З синім манікюром і в жакеті з черепаховим принтом: Мішель Обама підтримала Камалу Гарріс на мітингу

Колишня перша леді у стильному луку з'явилася на передвиборчому мітингу.

Мішель Обама взяла участь у передвиборчому мітингу на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Мішель Обама і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

На сцені вона обіймалася з Камалою, вони трималися за руки й жартували.

Камала Гарріс і Мішель Обама / Фото: Associated Press

Камала Гарріс і Мішель Обама / Фото: Associated Press

Для своєї появи Обама обрала стильний штанний костюм з черепаховим принтом від бренду Theory і чорний топ. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на невисоких шпильках.

Камала Гарріс і Мішель Обама / Фото: Associated Press

Мішель Обама і Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Волосся Мішель заплела в довгу косу, зробила макіяж із блискучим блиском на губах і мерехтливими тінями для повік. У неї також був довгий синій манікюр.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

Вуха експерша леді прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.

Мішель Обама / Фото: Associated Press

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