З синім манікюром і в жакеті з черепаховим принтом: Мішель Обама підтримала Камалу Гарріс на мітингу

Колишня перша леді у стильному луку з'явилася на передвиборчому мітингу.
Мішель Обама взяла участь у передвиборчому мітингу на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.
На сцені вона обіймалася з Камалою, вони трималися за руки й жартували.
Для своєї появи Обама обрала стильний штанний костюм з черепаховим принтом від бренду Theory і чорний топ. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на невисоких шпильках.
Волосся Мішель заплела в довгу косу, зробила макіяж із блискучим блиском на губах і мерехтливими тінями для повік. У неї також був довгий синій манікюр.
Вуха експерша леді прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.
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