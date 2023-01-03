Із синьо-жовтим метеликом і новорічним ельфом: пес Патрон поділився новою світлиною

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram святкову світлину, на якій він зазнімкований із патріотичним синьо-жовтим метеликом на шиї. Поряд із ним стоять новорічний ельф і сніговик. Чотирилапа зірка привітав підписників із Новим роком.

А в дописі він розповів про бажання, яке він загадав на Новий рік минулоріч.

"Минулого року я сидів під новорічним столом. Том намагався лапою поцупити червону рибу, а я думав про те, чого б мені хотілося у наступному році. Я загадав тоді побільше часу проводити з Михайлом на роботі та щоб весь світ дізнався про Україну: яка це чудова країна. Все здійснилось, але ви знаєте якою жахливою ціною.

Не знаю чи варто звинувачувати рік, бо ми всі знаємо хто винен у всьому. Всі 140 мільйонів і їхні друзі: злоба, імперіалізм та тупість", - написав Патрон.

Пес зазначив, що і багато хорошого сталося у 2022 році. Він також подякував всім українцям за добро і любов.

"На тлі найжахливіших подій у нашому житті — ми пізнали наскільки ми сильні, чого ми насправді хочемо, і ми нарешті почали пишатись одне одним. Пишатись своєю нацією, мовою, культурою та, найголовніше, своєю свободою і хоробрістю.

Я пишаюсь всіма вами, українці. Я пишаюсь нашими друзями зі всього цивілізованого світу. Ми вперше діємо так, як мало завжди діяти людство: допомагати одне одному, створювати, відроджувати, мріяти та діяти заради кращого життя.

Цей рік був історичним для світу. Цей рік змінив світ назавжди. І я так мрію, щоб ці жахливі уроки навчили нас назавжди: світ може врятувати лише добро і любов. Без добра нічого не буде. Буквально нічого. А без любові нічого й не потрібно.

Я хочу подякувати вам за цей рік. За все добро, яким ми змогли закутати наших саперів і тваринок. І за всю любов, яку ми відчуваємо одне до одного.

Хочу, щоб в наступному році у нас не було суму. Лише усмішки, поцілунки, мрії, щастя, здоров‘я, добробут, подорожі, подарунки, захоплення (там список довжелезний, але ви вловили суть). Хочу, щоб були всі ми, але без них. На віки вічнії", - написав пес.

Нагадаємо, раніше Патрон розповів про нові знайомства у відрядженні.

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