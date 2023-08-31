Із синьо-жовтою мапою України на серці: Борис Джонсон приміряв красиву вишиванку

У гардеробі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з'явилося красиве і стильне поповнення – вишиванка від українського бренду чоловічого одягу Damirli.

На сторінці бренду, засновницею якого є українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, в Instagram опублікували світлину, на якій Джонсон постав у їхній білій сорочці із вишитою орнаментом синьо-жовтою мапою України на серці. Вишивка також прикрашає комір і манжети сорочки.

Борис Джонсон/Instagram Damirli

Судячи із усмішки та жестів політика "палець догори", йому дуже сподобалась вишиванка, яку він, сподіваємося, буде одягати ще не раз.

Нагадаємо, у липні цьогоріч дружина Бориса Джонсона Керрі народила йому сина Френкі. Щаслива матуся показала фото новонародженого малюка.

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