Із синьо-жовтою мапою України на серці: Борис Джонсон приміряв красиву вишиванку

Експрем'єр-міністр Великої Британії і хороший друг нашої країни одягнув красиву вишиванку.
У гардеробі колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з'явилося красиве і стильне поповнення – вишиванка від українського бренду чоловічого одягу Damirli.
На сторінці бренду, засновницею якого є українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, в Instagram опублікували світлину, на якій Джонсон постав у їхній білій сорочці із вишитою орнаментом синьо-жовтою мапою України на серці. Вишивка також прикрашає комір і манжети сорочки.
Судячи із усмішки та жестів політика "палець догори", йому дуже сподобалась вишиванка, яку він, сподіваємося, буде одягати ще не раз.
Нагадаємо, у липні цьогоріч дружина Бориса Джонсона Керрі народила йому сина Френкі. Щаслива матуся показала фото новонародженого малюка.
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