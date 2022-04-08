Із синьо-жовтою стрічкою на грудях: прем’єр-міністерка Фінляндії підтримала Україну

Санна Марін прикріпила до светру синьо-жовту стрічку.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зустрілася з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Гельсінкі з одноденним офіційним візитом. Вони обговорили вплив російської загарбницької війни в Україні на сусідні європейські країни.

На светрі у пані Марін була прикріплена синьо-жовта стрічка на знак підтримки України.

Санна Марін і Франк-Вальтер Штайнмаєр / Getty Images

До слова, у кольорах українського прапора неодноразово з'являлися й інші публічні особи. Багато хто зі світових політиків носить на грудях значок із прапором. До прикладу, із синьо-жовтим значком з'являлися на публіці прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі і члени британської королівської родини.

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