Із синьо-жовтою стрічкою: під час зустрічі з Денисом Шмигалем Ненсі Пелосі прикрасила жакет українською символікою

З 21-22 квітня очільник українського уряду перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.
21 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі у Вашингтоні. Під час зустрічі політики обговорили подальші кроки щодо підтримки України.
"Продовжуємо спільно працювати над санкціями проти Росії, щоб зробити їх максимально ефективними. 56 днів повномасштабної війни Україна стримує агресора. Ми відчуваємо значну підтримку від Сполучених Штатів. Підкреслив це на зустрічі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі та членами Конгресу США", — написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Також прем'єр-міністр додав, що Україна потребує фінансової допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також процесу розмінування наших територій.
Під час цієї зустрічі Ненсі Пелосі одягла на жакет стрічку з українським прапором, а також невеликий значок, щоб висловити свою підтримку нашій країні.
Зазначимо, що американська політикиня уже не вперше з'являється з українською символікою на одязі. Від початку повномасштабної війни в Україні вона регулярно прикрашає свій одяг синьо-жовтими кольорами.
Читайте також: