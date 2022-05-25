Із синьо-жовтою стрічкою: Віра Брежнєва вручила нагороди польським компаніям, які допомагають українцям

Співачка взяла участь у заході у Варшаві.
Віра Брежнєва зараз перебуває у Польщі, де допомагає збирати гуманітарну допомогу для біженців із України.
Артистка є амбасадором Help Ukraine Center, який надає українцям гуманітарну та медичну допомогу.
В Instagram Stories вона повідомила, що вчора відвідала премію Retail Hero у Варшаві, де вручила нагороди польським компаніям, які з першого дня війни допомагають Україні.
Віра зізналася підписникам, що для цього їй потрібно було причепуритися, оскільки вона була на складі, де допомагала завантажувати фури гуманітаркою, а також контролювала процес навантаження транспорту.
В Instagram Stories Віра подякувала полякам за допомогу Україні.
На фото Брежнєва постала у блакитній сорочці та з синьо-жовтою стрічкою на шиї.
А вчора співачка виклала фото з голубами, яке підписала: "Якими ми були щасливими до війни. І не цінували цього..." 3 місяці. Тримаємось".
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