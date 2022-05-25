Із синьо-жовтою стрічкою: Віра Брежнєва вручила нагороди польським компаніям, які допомагають українцям

Співачка взяла участь у заході у Варшаві.

Віра Брежнєва зараз перебуває у Польщі, де допомагає збирати гуманітарну допомогу для біженців із України.

Артистка є амбасадором Help Ukraine Center, який надає українцям гуманітарну та медичну допомогу.

В Instagram Stories вона повідомила, що вчора відвідала премію Retail Hero у Варшаві, де вручила нагороди польським компаніям, які з першого дня війни допомагають Україні.

Віра Брежнєва / Фото: Instagram Віри Брежнєвої

Віра зізналася підписникам, що для цього їй потрібно було причепуритися, оскільки вона була на складі, де допомагала завантажувати фури гуманітаркою, а також контролювала процес навантаження транспорту.

В Instagram Stories Віра подякувала полякам за допомогу Україні.

Віра Брежнєва / Фото: Instagram Віри Брежнєвої

На фото Брежнєва постала у блакитній сорочці та з синьо-жовтою стрічкою на шиї.

Віра Брежнєва / Фото: Instagram Віри Брежнєвої

А вчора співачка виклала фото з голубами, яке підписала: "Якими ми були щасливими до війни. І не цінували цього..." 3 місяці. Тримаємось".

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