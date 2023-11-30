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Із сином на руках: як принцеса Маргарет поверталася додому після народження первістка

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Із сином на руках: як принцеса Маргарет поверталася додому після народження первістка

Принцеса Маргарет тримає на руках свого сина Девіда Альберта Чарльза / Фото: Associated Press

Принцеса Маргарет не була щасливою у шлюбі з британським фотографом Ентоні Армстронг-Джонсом, але у пари народилося двоє дітей.

Цей знімок був зроблений 30 листопада 1961 року, принцеса Маргарет тримає на руках свого сина Девіда Альберта Чарльза, коли вони залишають Кларенс-гаус в Лондоні.

Хлопчик народився в Кларенс-гаусі, в резиденції королеви-матері Єлизавети, в ті часи члени королівської сім'ї народжували вдома. Через деякий час принцеса Маргарет, її новонароджена дитина та чоловік лорд Сноудон прямували до своєї квартири в лондонському Кенсінгтонському палаці.

Принцеса Маргарет тримає на руках свого сина Девіда Альберта Чарльза / © Associated Press
Принцеса Маргарет тримає на руках свого сина Девіда Альберта Чарльза / Фото: Associated Press

На Маргарет того дня було елегантне сіре пальто, на комірі була пришпилена гарна брошка, також вона зробила макіяж та зачіску. Її чоловік Ентоні був у костюмі і стояв поруч, дивлячись на свого сина, якого Маргарет тримала на руках.

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Дата публікації
Перегляди
176
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