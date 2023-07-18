Із сукнею принцеси Кейт сталася неприємність на публіці

Цими днями принцеса Уельська з сім'єю була присутня на чоловічому фіналі Вімблдонського тенісного турніру в Лондоні.

На публіці принцеса Кейт з'явилася в ідеальній зеленій сукні міді від Roland Mouret, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Але, на жаль, вбрання пом'ялося і коли принцеса Уельська виходила на корт нагороджувати переможця – іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, було помітно, що сукня стала м'ятою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Однак, Кетрін не розгубилася і не засмутилася. Адже очевидно, що сукня пом'ялася через те, що принцеса довго сиділа на трибунах, спостерігаючи за матчем.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року на Вімблдоні принцеса Уельська з'явилася тричі. Згадаймо всі її три образи у фотографіях нижче.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін, принцеса Уельська у вбранні від Self Portrait / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська на Вімблдоні в жакеті Balmain та спідниці-плісе / Фото: Associated Press

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