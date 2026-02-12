Із сумками, як у принцеси Кейт: сестри Спенсер відвідали прем'єру фільму

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Племінниці принцеси Діани були присутні на британській прем’єрі фільму «Буремний перевал» минулого тижня.

33-річні сестри-близнючки прибули у шикарних образах, що поєднують сучасний шик червоної доріжки з королівським гламуром старого світу.

І Еліза, і Амелія обрали ефектні сукні від Магди Бутрім, дизайнерки, відомої своїми скульптурними силуетами та романтичним драматизмом. Сукні ідеально обтискали фігуру, граючи з текстурою, структурою та тонкими деталями. Еліза обрала асиметричну сукню-міді, а її сестра Амелія — мініатюрну версію. Обидві доповнили свої вбрання туфлями на високих підборах від Christian Louboutin, завершивши образ блискучими прикрасами від Tiffany & Co та сумками від Aspinal of London — бренду, який, як відомо, дуже люблять принцеса Уельська Кейт та Зара Тіндалл.

Нагадаємо, також сестри були помічені на Паризькому тижні моди. Вони були присутні на показі колекції Zuhair Murad Haute Couture Весна/Літо 2026 у Франції Тижня моди і мали дуже стильний вигляд.