- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Із сумками, як у принцеси Кейт: сестри Спенсер відвідали прем'єру фільму
Леді Еліза та леді Амелія Спенсер були помічені на світському заході у Лондоні.
Племінниці принцеси Діани були присутні на британській прем’єрі фільму «Буремний перевал» минулого тижня.
33-річні сестри-близнючки прибули у шикарних образах, що поєднують сучасний шик червоної доріжки з королівським гламуром старого світу.
І Еліза, і Амелія обрали ефектні сукні від Магди Бутрім, дизайнерки, відомої своїми скульптурними силуетами та романтичним драматизмом. Сукні ідеально обтискали фігуру, граючи з текстурою, структурою та тонкими деталями. Еліза обрала асиметричну сукню-міді, а її сестра Амелія — мініатюрну версію. Обидві доповнили свої вбрання туфлями на високих підборах від Christian Louboutin, завершивши образ блискучими прикрасами від Tiffany & Co та сумками від Aspinal of London — бренду, який, як відомо, дуже люблять принцеса Уельська Кейт та Зара Тіндалл.
Нагадаємо, також сестри були помічені на Паризькому тижні моди. Вони були присутні на показі колекції Zuhair Murad Haute Couture Весна/Літо 2026 у Франції Тижня моди і мали дуже стильний вигляд.