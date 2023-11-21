Із тонкою талією і без зморшок: 51-річна перша леді Південної Кореї знову дивує своїм молодим виглядом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина з офіційним візитом прибули до Великої Британії. Біля Букінгемського палацу у Лондоні для них організували церемонію привітання, під час якої відбувся парад кінної гвардії. На заході були присутні король Чарльз III, королева Камілла, а також Кейт і Вільям Уельські.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Перша леді Південної Кореї обрала для своєї появи монохромний лук. На Кім було елегантне двобортне сіре пальто, яке чудово підкреслило її тонку талію, сірий шарф та сірі колготи.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними туфлями на високих шпильках і чорним клатчем із золотою брошкою з камінням.

Перша леді зробила акуратне укладання з боковим проділом і легкий макіяж із чорними стрілками. Кім Кеон Хі, як завжди, приголомшила своїм молодим виглядом – шкіра її обличчя має свіжий, пружний і сяйливий вигляд, і на ньому немає жодної зморшки.

Юн Сук Йоль і Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Перша леді Південної Кореї була схожа на справжню тендітну порцелянову ляльку.

Юн Сук Йоль був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і синю краватку.

Нагадаємо, перша леді Південної Кореї у банановій сукні відвідала Варшаву.

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