Із українським і британським прапорами на грудях: Денис Шмигаль на прийомі у короля Чарльза III

Прем’єр-міністр України з робочим візитом відвідав Велику Британію.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з'явився на прийомі у короля Чарльза III у Сент-Джеймському палаці у Лондоні. Прийом відбувся напередодні Конференції з відновлення України.
Прем'єр постав там у чорному класичному костюмі, білій сорчоці і чорній краватці. До піджака він прикріпив український і британський прапори, а також круглий блакитний значок.
Монарх потис Шмигалю руку, а потім український політик показав йому щось на папері із синьо-жовтим прапором і тризубом.
Нагадаємо, на прийомі у британського короля побувала також очільниця Єврокомісії Урула фон дер Ляєн, яка прийшла у гарній білій сукні з квітковим принтом.
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