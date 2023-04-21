Із відрослим манікюром і в рожевій сукні з рюшами: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр одягла на роботу яскраву гарну сукню, а от манікюр забула обновити.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – провела щоденний брифінг у Вашингтоні.
Там вона з'явилася у рожевій сукні з V-подібним вирізом і рюшами на рукавах. У вухах у неї були елегантні перлинні сережки, а на шиї – срібний ланцюджок із підвіскою-перлиною.
Жан-П’єр зробила свою улюблену зачіску з кучерями, макіяж із персиковими тінями на повіках і рожевою помадою на губах. А от манікюр вона забула або не встигла обновити – червоний лак помітно відріс і місцями він був облущений, це мало неохайний вигляд.
Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому вийшла до журналістів у романтичній гіпюровій сукні міді червоного кольору з рукавами три чверті і плечами-ліхтариками.
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