Із Зарою Тіндалл стався кумедний конфуз на королівських кінних перегонах в Аскоті

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

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Зара має просто чарівний вигляд у сукні Rebecca Vallance ніжного бузкового відтінку з рукавами-ліхтариками та поясом на талії, туфлях-човниках Emmy London кольору запорошеної троянди та в руках тримала сумку Anya Hindmarch ніжного рожевого відтінку. Також образ дочки принцеси Анни доповнював капелюх із широкими крисами, сережки-висячки з аметистом від Kiki Mcdonough і волосся вона зібрала в низький пучок.

Її чоловік Майк Тіндалл з'явився на заході в смокінгу, сорочці та блакитному жилеті, а також з рожевою краваткою в принт, а ще він носив улюблений капелюх циліндр.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Із Зарою напередодні старту перегонів в Аскоті на іподромі стався конфуз. Сьогодні вдень доньку принцеси Анни охорона не пустила на територію іподрому Royal Ascot після того, як охоронець не впізнав Зару.

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Після спроби увійти через вхід для власників, Зару направили до квиткової каси, оскільки вона не мала пропуску, і вона чемно збиралася йти. Помилка доброзичливого охоронця швидко була помічена колегами, і один із них поспішив повідомити співробітника, що племінниця короля, безумовно, може увійти, повідомив express.

Перед тим як увійти до Королівської ложі перед першими перегонами, пара позувала для фотографій з журналістами, які на них вже чекали.

Сьогодні на перегонах очікуємо побачити короля Чарльза та королеву Каміллу, а можливо і принца та принцесу Уельських. Вчора вони були присутні на церемонії Ордену Підв'язки у Віндзорі.

Принцеса Уельська Кейт і герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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