Із золота та перлів: принцеса Кейт вийшла у світ у нових красивих сережках

Цього тижня принцеса Уельська вигуляла дуже цікавий аксесуар.

Вона відвідала відділення матері та дитини "Action For Children" у в'язниці та виправній установі для неповнолітніх правопорушників HMP Styal у Чеширі.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

І була помічена в яскравих перлинних сережках з 18-каратного золота з кластером із п'яти дорогоцінних каменів, що належать лондонському ювелірному будинку Katherine James, який спеціалізується на вінтажних та антикварних прикрасах.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Їхня вартість становить 995 фунтів стерлінгів (1252 долари). Розкішні сережки стали відмінним доповненням до приватної колекції Кейт, яка, як повідомляє express.co.uk, коштує понад 68 мільйонів фунтів стерлінгів і включає безліч предметів, успадкованих нею від королеви Єлизавети II.

Сережки принцеси Уельської від Katherine James, фото: kjj.co.uk

Раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська найчастіше носить на публіці.

До речі, під час цього візиту принцесу Уельську освистали.

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