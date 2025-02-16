Із золота та перлів: принцеса Кейт вийшла у світ у нових красивих сережках

Цього тижня принцеса Уельська вигуляла дуже цікавий аксесуар.
Вона відвідала відділення матері та дитини "Action For Children" у в'язниці та виправній установі для неповнолітніх правопорушників HMP Styal у Чеширі.
І була помічена в яскравих перлинних сережках з 18-каратного золота з кластером із п'яти дорогоцінних каменів, що належать лондонському ювелірному будинку Katherine James, який спеціалізується на вінтажних та антикварних прикрасах.
Їхня вартість становить 995 фунтів стерлінгів (1252 долари). Розкішні сережки стали відмінним доповненням до приватної колекції Кейт, яка, як повідомляє express.co.uk, коштує понад 68 мільйонів фунтів стерлінгів і включає безліч предметів, успадкованих нею від королеви Єлизавети II.
Раніше ми розповідали, які прикраси принцеса Уельська найчастіше носить на публіці.
До речі, під час цього візиту принцесу Уельську освистали.
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