Із золотими сережками і в жакеті на затин: гарний діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Перша леді презентувала проєкт "Гайд безбар’єрних подій", який покликаний зробити простір і можливості в Україні більш доступними.

""Довідник безбар’єрності" – гід із толерантної взаємодії. Він виник як довідник із коректного спілкування з відкритим кодом і поповнюється на тлі ворожого вторгнення. Бо перед усіма нами постають нові життєво важливі питання: як взаємодіяти під час стресу, куди звертатися людям з інвалідністю, як взагалі підтримати одне одного, не спричинивши додаткової травми?" – зауважила држина президента.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

За словами першої леді, довідник докладно розбирає все – від комунікації до інтер’єру. Наприклад, гучні звуки чи мерехтливе освітлення можуть нагадати багатьом про вибухи, і важливо подумати про це заздалегідь.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Одне з визначень безбар’єрності – це коли зручно всім без винятку. Думаю, воно могло б бути основним принципом на рівні держави і суспільства. Бо люди з досвідом війни – це нині всі ми. Ось чому безбар’єрні події та взагалі безбар’єрне життя потрібні всім нам", – додала Олена.

На заході Зеленська постала у діловому синьому костюмі, який складався із жакета на затин і широких штанів, молочній сорочці і чорних шкіряних туфлях. Талію перша леді підкреслила чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила рівне укладання з боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з пані мером Парижа з'явилася у діловому костюмі у пастельному відтінку, який складався зі штанів і жакета цікавого крою.

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