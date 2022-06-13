Кабаєва носить сережки за 9 тисяч доларів, створені нащадком емігрантів із Києва (фото)

Коханка Путіна, а може вже і дружина, мабуть, не планує носити білоруський трикотаж, відмовлятися від прикрас з діамантами та люксових сумок.
У вихідні Аліна Кабаєва відвідала виставку Врубеля у Російському музеї у Санкт-Петербурзі. Знімки ексспортсменки розлетілися соцмережами.
Ми вже писали, що Кабаєва приїхала на виставку у простій на перший погляд білій футболці, джинсах, подовженому блакитному жакеті і була взута у білі кросівки. В руках вона тримала сумку Valentino Roman за 3650 доларів, а у вухах у неї були коштовні сережки, схоже, від відомого британського ювелірного Будинку Graff.
Дуже схоже, що на Кабаєвій сережки-цвяшки Pave Butterfly Mini із білого золота прикрашені діамантами. Сережки Butterfly загальною вагою 1,10 карата та вартістю 9 тисяч доларів.
Цікавий факт, Лоуренс Графф зумів побудувати цілу діамантову імперію лише за 10 років, а ще він був нащадком емігрантів з Києва (батьки майбутнього ювеліра втекли від єврейських погромів до Англії, де в лондонському робочому районі Степні в Іст-Енді 1938 року народився Лоуренс).
Працювати в ювелірному бізнесі Графф почав у 15 років і був у підмайстрі у ювеліра. Через десять років він уже мав свою ювелірну кампанію, а ще через 10 років був нагороджений орденом королеви Єлизавети II ( премія королеви в галузі промисловості та експорту вважається найвищою нагородою для британської компанії). 2013 року Граффа було призначено кавалером Ордену Британської імперії за заслуги перед ювелірною промисловістю.
На ринку бренд Graff з'явився 1960 року і посів свою нішу, всупереч серйозній конкуренції таких відомих брендів як Cartier і Tiffany. Сьогодні бренд очолює рідний брат засновника Реймонд Графф. А славиться ювелірний Дім тим, що спеціалізується на обробці рідкісних алмазів та високими темпами створення нових прикрас.
У колекції Кабаєвої це сережки не єдині. На старих фото гімнастки її можна побачити в інших сережках-метеликах, схоже, також від ювелірного Дому Graff.
В Instagram бренду принаймні є дуже схожі сережки, які входять до комплекту прикрас.
Про те, як починався роман між Кабаєвою та Путіним і хто взагалі така Аліна Кабаєва, читайте у наших матеріалах.
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