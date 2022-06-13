Кабаєва носить сережки за 9 тисяч доларів, створені нащадком емігрантів із Києва (фото)

Коханка Путіна, а може вже і дружина, мабуть, не планує носити білоруський трикотаж, відмовлятися від прикрас з діамантами та люксових сумок.

У вихідні Аліна Кабаєва відвідала виставку Врубеля у Російському музеї у Санкт-Петербурзі. Знімки ексспортсменки розлетілися соцмережами.

Ми вже писали, що Кабаєва приїхала на виставку у простій на перший погляд білій футболці, джинсах, подовженому блакитному жакеті і була взута у білі кросівки. В руках вона тримала сумку Valentino Roman за 3650 доларів, а у вухах у неї були коштовні сережки, схоже, від відомого британського ювелірного Будинку Graff.

Аліна Кабаєва / Фото: fontanka.ru

Дуже схоже, що на Кабаєвій сережки-цвяшки Pave Butterfly Mini із білого золота прикрашені діамантами. Сережки Butterfly загальною вагою 1,10 карата та вартістю 9 тисяч доларів.

Сережки Pave Butterfly Mini / Фото: graff.com

Цікавий факт, Лоуренс Графф зумів побудувати цілу діамантову імперію лише за 10 років, а ще він був нащадком емігрантів з Києва (батьки майбутнього ювеліра втекли від єврейських погромів до Англії, де в лондонському робочому районі Степні в Іст-Енді 1938 року народився Лоуренс).

Працювати в ювелірному бізнесі Графф почав у 15 років і був у підмайстрі у ювеліра. Через десять років він уже мав свою ювелірну кампанію, а ще через 10 років був нагороджений орденом королеви Єлизавети II ( премія королеви в галузі промисловості та експорту вважається найвищою нагородою для британської компанії). 2013 року Граффа було призначено кавалером Ордену Британської імперії за заслуги перед ювелірною промисловістю.

Лоуренс Графф / Фото: Getty Images

На ринку бренд Graff з'явився 1960 року і посів свою нішу, всупереч серйозній конкуренції таких відомих брендів як Cartier і Tiffany. Сьогодні бренд очолює рідний брат засновника Реймонд Графф. А славиться ювелірний Дім тим, що спеціалізується на обробці рідкісних алмазів та високими темпами створення нових прикрас.

У колекції Кабаєвої це сережки не єдині. На старих фото гімнастки її можна побачити в інших сережках-метеликах, схоже, також від ювелірного Дому Graff.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

В Instagram бренду принаймні є дуже схожі сережки, які входять до комплекту прикрас.

Про те, як починався роман між Кабаєвою та Путіним і хто взагалі така Аліна Кабаєва, читайте у наших матеріалах.

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