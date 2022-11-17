Каблучка на заручини: чому прикрасу принцеси Кейт порівнюють з каблучками принцеси Анни та Євгенії

16 листопада виповнилося 12 років від того дня, як принц Вільям і Кейт Міддлтон оголосили про свої заручини 2010 року.

Про заручальну каблучку Кейт вже дуже багато розказано. Спочатку її носила принцеса Діана, мати принца Вільяма. Після її смерті прикраса перейшла у спадок її синам і спочатку її обрав принц Гаррі, молодший син Діани. Але, коли його старший брат надумав одружитися, Гаррі віддав каблучку йому в обмін на годинник від Cartier, який також належав Діані.

Каблучка принцеси Діани та принцеси Кейт / Фото: Associated Press

16 листопада 2010 року Кейт та Вільям у парадних апартаментах Сент-Джеймського палацу оголосили про заручини. Того дня Кетрін з'явилася на публіці в синій сукні Issa, про яку ми також докладно розповідали. А на її пальці виблискувала каблучка з синім каменем.

У своєму інтерв'ю з приводу заручин Кейт описала каблучку як "гарну" і "дуже, дуже особливу". Ще б пак, адже її носила сама принцеса Уельська Діана. Нагадаємо, каблучку Діана обрала з каталогу королівського ювеліра Garrard.

Принцеса Діана і принц Чарльз у день заручин / Фото: Associated Press

Ніхто в королівській сім'ї не носив таку прикрасу, адже зазвичай королівські наречені віддають перевагу каблучкам з діамантами. Але є кілька людей, які також носять кольорові камені.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

Це дочка королеви Єлизавети ІІ – принцеса Анна. Її другий чоловік сер Тімоті Лоуренс подарував їй сапфір кабошон у класичній оправі з обох боків прикрашений невеликими гронами із трьох діамантів.

Принцеса Анна з каблучкою із сапфіром / Фото: Getty Images

Перший чоловік Анни, капітан Марк Філліпс, також подарував їй обручку з сапфіром, так що можна сказати, що Анна є прихильницею гарного блакитного каменю. Перша заручальна каблучка королівської принцеси була прикрашена трьома діамантами і сапфірами однакового розміру.

Також у принцеси Євгенії Йоркської заручальна каблучка з унікальним сапфіром рожевого кольору, який називається падпараджа. Джек Бруксбенк подарував прикрасу Євгенії в день їхнії заручин 22 січня 2018 року.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / Фото: Getty Images

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