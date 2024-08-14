Каблучка вічності замість заручальної: що відомо про нову прикрасу принцеси Уельської

Кейт з'явилася у відеоролику з принцом Вільямом, у якому вони вітали збірну Великої Британії із завершенням змагань на Олімпіаді у Парижі.

Нова каблучка принцеси Кейт / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

На принцесі Уельській був її улюблений топ у смужку від Ralph Lauren, а експертка із стилю пояснила тонке послання Кейт таким вбранням. А також на її пальці виблискувала нова каблучка, її Кетрін одягла замість своєї заручальної.

Передбачалося, що це може бути стара золота каблучка, яку їй подарував принц Вільям ще коли вони зустрічалися. Це прикраса з рожевого золота з перлами (камінь, місяця народження Вільяма в червні) та безліччю гранатів (камінь, місяця народження Кетрін у січні). Але тоді виникає питання, чому ми не бачили її раніше за всі 13 років їхнього шлюбу?

Кейт та Вільям у день свого весілля 2011 року / Фото: Associated Press

Інші експерти припустили, що каблучка може бути новинкою та подарунком Вільяма, що символізує їхнє кохання, особливо на тлі труднощів, з якими зіткнулася пара. Тоні Френч із Diamonds Factory прокоментував, чому Кейт може носити цю каблучку, а також проаналізував стиль прикраси, пише express.co.uk.

Нова каблучка принцеси Кейт / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Наразі ходять чутки, що принцеса Уельська вирішила носити цю каблучку вічності, яку зазвичай дарують партнеру, коли пара досягає важливого рубежу — наприклад, річниці або народження дитини, або на знак кохання та відданості. Враховуючи чутки, які оточували пару на початку року, це можна розглядати як тонкий натяк Кейт та Вільяма публіці на те, що вони люблять одне одного більше, ніж будь-коли", — каже експерт.

Каблучка з великим сапфіром, мабуть, знаходиться на чищенні або може її підганяють до розміру. Тому передбачається, що нову каблучку принцеса Кейт одягла замість неї.

Каблучка принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Також, нагадаємо, всіх вразила борода принца Вільяма.

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